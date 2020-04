The End of the Sun est un FPS d’exploration et d’aventure se déroulant dans la mythologie slave. Le projet, qui a débuté en 2018, est développé par seulement trois personnes. Vous y incarnerez Ashter, un personnage ayant la faculté de voyager dans le temps. Vous pourrez ainsi suivre le destin de plusieurs personnages à travers quatre périodes bien distinctes représentées par quatre saisons différentes. Le jeu reposera également sur des énigmes basées sur les paradoxes temporels : déplacer un objet dans le passé aura une répercussion dans le futur, etc.

The End of the Sun proposera aussi d’explorer un village et ses alentours pour trouver des objets issus du folklore slave. À ce sujet, les développeurs tiennent à préciser qu’ils se sont appuyés sur les recherches de plusieurs musés ethnographiques et ont modélisés les objets grâce à la photogrammétrie.

Une campagne kickstarter débutera le 6 mai. En attendant, vous pouvez découvrir ci-dessous 20 minutes de gameplay commentées par l’un des développeurs. The End of the Sun est prévu pour “bientôt – 2020 / 2021”.