Le développement de Darkborn, le FPS avec un monstre en guise de protagoniste, est officiellement annulé. Le studio The Outsiders a annoncé la nouvelle via un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux.

“Au cours des quatre dernières années, nous avons travaillé sur un jeu que nous aimions beaucoup. Celui-ci s’appelait autrefois Archenemy, est devenu Projet Wight, et enfin, Darkborn. (…) Malgré tous nos efforts pour continuer, nous avons finalement dû prendre la décision difficile d’arrêter le développement du projet. Peut-être y reviendrons-nous un jour : nous l’espérons tous et nous apprécions sincèrement le soutien de tous ceux qui nous ont suivis au fil des ans.”

Toutefois, les développeurs annoncent être actuellement sur un autre projet qu’ils qualifient de “nouveau” et de “génial”. On peut supposer qu’il s’agit du titre non-annoncé développé en partenariat avec Funcom (The Secret World, Conan Exiles) dont retrouve la mention sur le site officiel de The Outsiders.

Si vous êtes curieux, vous pouvez retrouver quelques minutes de gameplay de Darkborn datant de l’année dernière.