Développé par le studio gallois Wales Interactive, Maid of Sker est un jeu d’horreur à la première personne reposant sur le folklore britannique. Plus exactement, il se base sur la légende du manoir de Sker, supposément hanté depuis la tragique histoire d’amour entre Elizabeth Williams et le musicien Thomas Evans. Je dois vous avouer que l’idée d’être coincé dans un endroit rempli de sujets britanniques a effectivement de quoi être terrifiante. Vous pouvez découvrir le trailer ci-dessous :

Côté gameplay, vous connaissez la chanson. Il s’agira pour le joueur de se cacher et de fuir face à des ennemis particulièrement sensibles aux sons tout en explorant les lieux et en résolvant le mystère qui les entoure. Les développeurs promettent une histoire dans laquelle vos choix détermineront le cheminement et la fin de l’aventure.

La sortie de Maid of Sker est prévue pour juin 2020 sur Steam, PS4, Xbox One et Switch à un prix encore non-indiqué.