Quelques jours après l’annonce de Battlefield V, c’est au tour de Star Wars Battlefront II. Le jeu qui a définitivement détruit l’image d’Electronic Arts aux yeux des joueurs, vient d’annoncer sa dernière mise à jour. En effet, The Battle on Scarif marquera la fin du support du jeu après plus de deux ans de contenu gratuit. Elle apportera surtout de nouvelles cartes dans différents lieux qui devraient faire plaisir aux fans de l’univers : Hoth, Tatooine, Yavin 4 et bien évidemment Scarif. Vous pouvez découvrir toutes les nouveautés dans la vidéo ci-dessous.