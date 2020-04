PUBG met en scène sa nouvelle arme et arrive sur Stadia

La nouvelle saison de PUBG est sortie la semaine dernière, et en dehors d’une importante refonte de la carte Vikendi, elle apportait aussi une nouvelle arme : le Mosin Nagant. Les développeurs avaient déjà eu l’occasion de s’expliquer à son sujet. En effet, plutôt qu’une véritable nouvelle arme, il s’agit d’un reskin du fusil kar98k.

Nous savons que le choix des armes est important pour vous, mais il y a aussi le problème qu’il y ait finalement trop de choix, surtout quand certaines armes restent les choix les plus populaires par rapport au reste. Nous voulons continuer à ajouter de nouvelles armes au jeu, mais à un moment donné, trouver l’arme exacte que vous souhaitez risquerait de devenir pénible. À mesure que la liste globale s’allonge, le maintien de l’équilibrage deviendrait également plus difficile. Dans cette éventualité, nous avons décidé de tester l’idée des armes à statistiques partagées. Par exemple, le Mosin-Nagant est un Kar98k. Les statistiques, les pièces jointes, les munitions, etc. sont toutes directement copiées à partir du Kar98k, mais le Mosin aura son propre look et son. Le fusil de sniper Mosin-Nagant a été ajouté à Vikendi et Erangel.

L’espoir ici est de pouvoir donner plus de choix d’armes sans diminuer la disponibilité des armes que vous aimez utiliser. Mais nous savons qu’un choix comme celui-ci pourrait rencontrer des sentiments mitigés. Est-ce que plus d’armes dans le jeu est une bonne chose, même si certaines partagent des statistiques, ou devrions-nous être plus sélectifs avec ce que nous ajoutons et nous assurer que toutes les armes sont uniques ? Le Mosin est codé individuellement, nous pourrions donc toujours ajuster ses statistiques à l’avenir pour le rendre unique, mais nous aimerions au moins tester cette idée en premier.