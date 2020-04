Alors que le dernier jeu de la franchise Brothers in Arms remonte à 2008, si on ne compte pas les spin-offs merdiques sur mobiles, elle devrait revivre avec une série télévisée. Selon The Hollywood Reporter, Gearbox et Scott Rosenbaum (Queen of the South, V, The Shield) se sont associés pour l’adaptation. Bien évidemment, notre bon Randy Pitchford sera là comme producteur exécutif. On souhaite plein de courage à Scott Rosenbaum. La série devrait se concentrer sur l’Opération Tigre, une répétition au débarquement du 6 juin 1944, où l’on devrait suivre un petit groupe de soldats. Même si Brothers in Arms était original dans son concept, c’était un FPS profondément ennuyeux. Je ne parle même pas des autres opus sans intérêt. Il ne devrait pas être difficile de faire moins soporifique. Pas encore de date pour la sortie ou d’information sur le casting.

Pour rappel, un film Borderlands est aussi dans les cartons. C’est ce qu’on appelle une double peine.