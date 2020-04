Le même jour que la sortie de notre preview de Chivalry II, Mordhau fête son anniversaire en publiant une vidéo rétrospective. Si vous n’avez pas encore le jeu, ce qui est un motif de bannissement selon ma liste, il est aussi à – 33% pour l’occasion. On souhaite encore plus de contenu pour cette année au meilleur FPS de l’année 2019 (non discutable), surtout en terme de cartes. J’en parlais à l’occasion d’un article il y a quelques semaines.

Récemment, l’excellente Castello est venue rejoindre le jeu. Une raison suffisante pour le relancer. Je ne suis plus trop sur les serveurs, vous pouvez donc y aller sans crainte.