Hypercharge: Unboxed vient de quitter l’accès anticipé sur Steam, quatre ans après le début de son développement. Pour l’occasion, il est aussi à -25%. En gros, c’est une sorte de Killing Floor version Disney où les monstres sont des jouets. Une description incomplète car le jeu offre aussi du PvP. Il est aussi possible de construire pièges et tourelles pour défendre vos objectifs. Bien évidement, il existe un système de progression et de customisation pour mettre une jupe à votre GI Joe en plastique. Je n’ai aucune idée de la qualité du titre, mais les reviews Steam sont “très positives”. Faites ce que vous voulez de cette information.