Les développeurs de Valorant promettent de lutter le plus efficacement possible contre le harcèlement en ligne. L’entreprise est d’ailleurs assez bien placée puisqu’elle est actuellement en bataille judiciaire pour se défendre face à des accusations de harcèlement et discrimination. Alors, ils ne savent pas encore comment ils vont faire pour éviter les comportements toxiques, les insultes et les moqueries, mais c’est vraiment important pour eux. Promis. Juré. Dans une interview avec Eurogamer, ils racontent même qu’ils maîtrisent le sujet grâce à League of Legends. Au lieu de sortir des trucs inintéressants à la presse pour changer l’image qui vous colle à la peau, voici 3 solutions pour régler le fameux problème de la toxicité dans les jeux en ligne :

Une option pour couper le chat écrit,

Une option pour muter les joueurs individuellement,

Une option pour désactiver l’ensemble des communications,

Un tuto sur comment utiliser ces options.

Je suis désolé, mais quand ces options sont disponibles, j’ai du mal à comprendre pourquoi certaines personnes aiment se filmer alors qu’elles se font insulter et agresser pendant plusieurs minutes.