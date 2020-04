Bohemia Interactive vient d’annoncer que leur studio à Bratislava, celui qui s’occupe de DayZ, a fermé ses portes. Néanmoins, ils rassurent les joueurs : cela n’affectera pas le développement du titre, ou presque. Ils précisent dans un long devblog que l’équipe est maintenant très réduite. Au lieu d’être entièrement dédiée au projet, les développeurs des autres branches de Bohemia feront des aller-retours entre leur projet principal et DayZ pour assurer le suivi. Dans les faits, les mises à jour seront plus espacées, et il y en aura finalement que 5 cette année. Elles se concentreront plus sur la chasse aux bugs et des améliorations du gameplay. N’espérez donc aucun ajout de contenu important.

Pour rappel, THQ Nordic avait ouvert en début d’année un nouveau studio, Nine Rocks Games, qui avait massivement pioché chez les gars de DayZ pour le recrutement. Ils bossent d’ailleurs sur un autre survival shooter. On ne change pas une équipe qui gagne.

We recently closed our Bratislava studio. It was a mutual decision between management and studio leads, and we want to thank all team members for their contribution.

This decision won't affect the future dev. of DayZ, which will continue as outlined here: https://t.co/iXt1gntkTa pic.twitter.com/Ca6nKH4KcW

— Bohemia Interactive (@bohemiainteract) April 27, 2020