Generation Zero a aujourd’hui droit à un nouveau patch se concentrant sur la correction de bugs. Eh ouais, plus d’un an après sa sortie, les développeurs trouvent encore des bugs à corriger ! Le jeu a déjà reçu un paquet de mise à jour au cours de l’année. Pourtant, pour avoir relancé le jeu récemment pour constater par moi-même d’éventuelles améliorations, je me suis heurté aux mêmes problèmes qu’il y a un an. Des ennemis qui voient à travers les murs, un monde vide, etc. Mais, hey, maintenant on peut faire du vélo ! Mais même ça, c’est raté.

La plupart des modifications de cette dernière mise à jour font suites aux retours de la communauté. Cela concerne les armes, l’interface, les ennemis, etc. L’équipe déclare aussi travailler sur quelque chose de plus gros, sans préciser de quoi il s’agit ni annoncer de date.