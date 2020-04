La petite équipe de Joy Way vient de publier un trailer pour Stride, un jeu de parkour en réalité virtuelle. Difficile de ne pas penser tout de suite à Mirror’s Edge avec sa direction artistique. On retrouve les murs blancs et les tuyaux rouges qu’on ne semble même pas utiliser dans la vidéo. Un petit peu de combat quand même pour ne pas vexer les amateurs de meurtres que vous êtes. Cela doit sortir cet été sur Steam pour Oculus Rift, HTC Vive et Valve Index.