“AGATTHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !”

“FOR MASONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!”

Ce sont les mots que j’ai hurlé en pleine nuit. Ma femme, inquiète, essaie de me rassurer mais je n’ai guère envie d’entendre les conseils d’une gueuse qui n’a pas vécu la première guerre entre l’Ordre de Mason et les Chevaliers d’Agatha. C’est en me vidant la vessie dans le pot de chambre que je me souviens pourquoi je fais ces cauchemars : Chivalry II, annoncée à l’E3 2019, est actuellement en alpha fermée.

L’alpha de Chivalry II est sous NDA, je ne peux donc pas vous partager d’images ou de vidéos. Néanmoins, j’ai décidé de prendre la liberté d’écrire sur le jeu ; si on peut en parler sur Reddit ou Discord, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas publier mes impressions sur NoFrag. Merci à ToM pour la clé !

Chivalry II : excellent dans sa direction artistique

On retrouve rapidement l’ambiance du premier Chivalry. Les quelques cartes disponibles dans l’alpha sont bien construites, chacune avec une ambiance différente : du champ de bataille orageux parsemé de corps à la prairie verdoyante en contrebas d’un château. Ses scènes sont sombres et loufoques grâce au mélange de voix absurdes, cris barbares, et membres volant au milieu de paysans affolés. Pas de doute, Torn Banner Studios est capable d’insuffler une âme et une histoire à ses environnements uniquement par le level design. Il y a même quelques efforts de scénarisation au début des cartes à objectifs pour se mettre dans l’ambiance. On peut quand même regretter un système de démembrement très sommaire, très peu dynamique et scripté (pour l’instant). D’ailleurs, toutes les animations font beaucoup de peine à voir. Heureusement, le jeu tourne plutôt correctement même avec des batailles de 40 joueurs et plus. Que vous soyez plutôt Agatha ou Mason, Chivalry devrait vous ravir par sa réalisation, sa direction artistique et son sens du détail. On peut souligner les interactions avec le décor, qui renferment quelques bonnes idées : attraper un poisson par ici, une arme par là, ou un bouclier accroché au mur pour s’en servir comme arme de fortune.

Un système de combat rigide et brouillon

On retrouve le système de classes, qui sont au nombre de quatre : Archer, Vanguard, Footman et Knight. Chacune renferme 2 à 3 sous-classes qui ont plus ou moins de points de vie et des vitesses d’attaque différentes. Quelques variations d’armes et d’équipements y sont associés, et on retrouve un système de progression qui devrait, à terme, permettre de débloquer quelques éléments de customisation.

Une bonne armurerie Chaque arme (environ une vingtaine en tout) se distingue par trois paramètres : ses dégâts, sa vitesse et sa portée. Certaines méritent déjà un équilibrage. Globalement, toutes les armes ont la même vitesse sauf exception. Le maîtrise du dragging est donc importante pour accélérer ou ralentir ses coups.

Passons aux choses difficiles : dans l’état, le système de combat de Chivalry II est extrêmement rigide, approximatif et très confus. Il est largement en dessous de celui du premier opus, même s’il s’est à première vue débarrassé de ses abus. Par contre, il est à des années-lumière du système organique, dynamique et violent d’un Mordhau. J’ai eu l’impression de participer à un QTE à chaque affrontement. En fait, on dirait parfois un For Honor à la première personne, comme si les développeurs prenaient en compte les manettes dans la construction du combat. C’est pauvre et on ne retire que très peu de satisfaction d’un duel. Pas de chambering ici, seulement des parades et contre-attaques dont le timing n’est pas vraiment difficile à cerner. La parade ne nécessite pas vraiment de maîtrise particulière puisque vous pouvez la maintenir tant que vous avez de la stamina. Alors certes, le dragging existe toujours, mais la plupart des combats se résume à alterner attaques légères (qui ne consomment pas d’énergie) et lourdes avec quelques feintes et, de temps en temps, un coup de pied. Le cœur du gameplay est ennuyeux.

Un pas en arrière par rapport à Mordhau

Si l’on rajoute à ça les problèmes évidents de collision, le netcode assez approximatif, les hitboxes un peu trop grosses, il devient très difficile de lire le jeu de l’adversaire et au lieu d’une partie de pierre-feuille-ciseaux, Chivalry II devient un simulateur de clic gauche. Il donne l’impression de jouer à la roulette russe tellement les coups peuvent être aléatoires. Chivalry II permet de se rendre compte à quelle hauteur les petits développeurs indépendants de Triternion ont hissé la barre avec Mordhau. Et avec, en plus, la récente sortie de Mount & Blade II, ça fait tâche. On peut enfin regretter encore et toujours la présence d’une caméra à la troisième personne.

Quelques nouveautés intéressantes mais qui ne compensent pas

Pour les écuyers : Si le lexique des first-person slasher n’est pas votre fort, je vous invite à lire mon article consacré au combat dans Mordhau où j’abordais ces différentes notions : dragging, chambering, parade, estoc…

Quelques ajouts font leur apparition comme la possibilité de lancer certaines armes et une attaque spéciale propre à chaque arme qui consomme beaucoup de stamina mais inflige de lourds dégâts. Parfois, en fonction de vos blessures, vous pouvez vous retrouver au sol. Un coéquipier peut alors vous ranimer ; sinon, à moins qu’un chevalier vous exécute, vous reviendrez tout seul sur vos jambes au bout d’une dizaine de secondes. En référence aux Monty Python (et en copiant aussi une des perks de Mordhau), vous vous retrouvez parfois à devoir à combattre avec un seul bras ou sur une seule jambe. Mais : “It’s just a flesh wound!“. Chaque classe est aussi capable de tacler l’adversaire au sol si vous avez pris assez de vitesse.

Un gameplay qui peine à convaincre malgré une réalisation maîtrisée

Autour du gameplay très bancal qui le caractérise, on retrouve tout de même ce qui fait le sel de la franchise Chivalry : de l’humour, du sang, de la sueur. C’est toujours aussi jouissif de contempler le champ de bataille, mais beaucoup moins d’y prendre part. J’ai la conviction que ce n’est pas un mauvais jeu. Sa réalisation est très bonne et ses environnements soignés. Peut-être que pour vraiment l’apprécier, il ne faut pas venir de Mordhau, peut-être qu’il faut être à la recherche d’une expérience moins difficile, plus casual ? Je n’en sais rien. Mais pour moi, c’est une régression franche dans le petit monde des first-person slasher.

Ma déception est grande, mais le titre est pour l’instant en alpha, les développeurs à l’écoute, et ne nous sommes pas à l’abri d’un retournement de situation dans les mois à venir. Le jeu doit toujours sortir cette année sur l’Epic Games Store.