Project Genesis, le jeu auquel je ne comprends que dalle et qui mélange exploration spatiale, survie, combats mais aussi crypto-monnaie dans une (future) série de jeux interconnectés est repoussé. Initialement prévu pour sortir en accès anticipé le 24 avril, il devrait finalement débarquer le 22 mai prochain. C’est assez étonnant d’annoncer un report, le jour même de sa sortie supposée. On va pas se mentir, on s’en fout un petit peu. Si vous voulez vraiment suivre le titre de 8 Circuit Studios, rendez-vous sur Steam.

Mark your calendars, we are shifting to May 22nd for Early Access. 🗓️

Plus, the early Dorado build is still live and available 24/7. We're on daily at 5pm Pacific (12am GMT) to playtest with you. 🎮

For further details, join our Discord Community https://t.co/jSXatMRRqs pic.twitter.com/4EddLZyiJk

— 8 Circuit Studios (@8circuitstudios) April 24, 2020