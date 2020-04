Comme prévu, Predator: Hunting Grounds est sorti aujourd’hui sur l’Epic Games Store pour la modique somme de 39,99€, soit environ 1000€ trop cher. En effet, il faudrait, selon nos calculs, donner 960€ à un joueur pour qu’il accepte de se coltiner un titre “au gameplay fade, techniquement raté, et sans aucune ambition“. C’est en tout cas ce que disait notre preview. Circulez donc, il y a rien à voir et encore moins à acheter, tirez la chasse et relancez Alien vs Predators !