Fraîchement disponible sur Steam suite à la mise à jour Wastelanders, Bethesda vient de partager les événements communautaires à venir pour Fallout 76 pour le mois d’avril et mai. Le calendrier détaillé est visible sur l’image ci-dessous. On devrait en savoir plus sur les events à l’approche de leur sortie. Notez que les serveurs de test sont aussi de retour, toujours sous NDA, pour tester les mises à jour avant leur sortie. Comme d’habitude, il faut espérer recevoir une invitation pour y participer.