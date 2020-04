Toujours en bêta ouverte (si vous avez le courage de regarder des gogoles sur Twitch), Valorant ne dispose pas encore d’un matchmaking classé/compétitif. Les développeurs détaillent dans une note de blog le fonctionnement de ce mode lorsqu’il sera présent. Normalement, dès le prochain patch (0.49). Il utilisera les même règles que le mode non-classé, disposera de 8 rangs composés de 3 tiers (visible ci-dessous), et il faudra jouer au moins 20 matchs non-classé pour y accéder. Les 8 rangs sont les suivants : Iron, Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Immortal et Valorant. D’ailleurs, votre rang sera automatiquement caché après 14 jours d’inactivités. Notez qu’il ne sera pas conservé entre la bêta et la sortie finale et que vos coéquipiers doivent avoir un rang +/- 2 pour jouer avec vous.

Ils promettent aussi d’avoir un super système pour éviter les smurfs. Et vous savez bien ce qu’on dit des promesses. Pour le reste, beaucoup de blabla marketing pas très intéressant, sur comment c’est trop bien, trop beau, très fort. Vous êtes la plus belle communauté du monde. Cœur cœur cœur.