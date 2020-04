À la mi-avril nous vous proposions un concours ô combien original qui vous demandait de réaliser une recette de cuisine façon confinement. Le but était surtout de vous permettre de remporter des jeux vidéo, parce qu’on est des gens sympas chez NoFrag. Vous avez été 14 à participer et on a même repéré quelques tricheurs qui recevront bientôt une convocation dans le bureau de drloser. Nous avons également été très surpris de ne voir aucune proposition revisitée de la fameuse Kronenchips ! Heureusement, certains ont placé la barre très très haute et ont rivalisé de créativité en nous proposant des plats… Audacieux ! Sans plus attendre, voici les résultats :

Première prix :

JackHarkness et sa recette respectant parfaitement l’esprit NoFrag ! Il remporte donc le premier prix, c’est à dire le jeu qu’il souhaite sur le magasin Gamesplanet pour un montant maximum de 50€. Ou bien Half-Life: Alyx, s’il est équipé d’un casque VR.

Deuxième prix :

G-Unit et son magnifique hommage à Team Fortress 2 (il manquait juste le chapeau, mais on ne va pas chipoter). Il remporte donc le deuxième prix, c’est à dire le jeu de son choix sur le magasin Gamesplanet pour un montant maximum de 25€.

On a pas pu départager, alors ils seront deux gagnants à la troisième place :

Par ordre alphabétique, Oufman et sa tarte au boudin relevé par une touche de kiwi. Il remporte donc le troisième prix. Et puisqu’on est pas tout le temps des connards, il a le choix entre un FPS dont personne ne parle mais sorti cette semaine année ou n’importe quel jeu disponible sur Gamesplanet pour un montant maximum de 10€.

Poulpi et sa tarte au citron dédicacée à NoFrag ! Il remporte donc lui aussi le troisième prix. Et puisqu’on est toujours pas des connards, il a le choix entre un FPS dont personne ne parle mais sorti cette semaine année ou n’importe quel jeu disponible sur Gamesplanet pour un montant maximum de 10€.

Les gagnants n’ont plus qu’à nous contacter sur le discord NoFrag ou bien par mail à l’adresse [email protected]

Merci à tous pour votre participation et bon appétit.