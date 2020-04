SpellPunk VR pour avoir l’air encore plus con que d’habitude

Vous êtes fans d’Harry Potter ? Ce n’est pas grave, on ne vous juge pas, personne n’est parfait (sauf nounoursss). Vous serez en revanche probablement très excité à l’annonce de SpellPunk VR. Comme son nom le suggère vaguement, il s’agira de dessiner des sorts grâce à la magie de la VR dans des duels aussi passionnants qu’une vidéo de la coupe de France de Quidditch. C’est sorti aujourd’hui en accès anticipé sur Steam contre 14,27€. Les développeurs prévoient d’ajouter des nouveautés en fonction des retours des joueurs, et ce pendant encore environ six mois.

La VR, l’avenir du jeu vidéo. Ou le nouvel App Store/Google Play.