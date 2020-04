Les développeurs de Rainbow Six: Siege viennent de publier une note de blog pour adresser, je cite : “les principaux problèmes et inquiétudes de la communauté“. Ils sont sympa chez Ubi ! Déjà, sachez qu’ils ont une tolérance zéro pour la triche. Ils renforcent l’intégration avec Battleye pour bannir les cheaters plus rapidement. Côté smurf, ils vont augmenter les prérequis pour accéder au mode classé et champion, et mettre en place un cap d’expérience en PvE pour éviter d’en abuser. Enfin, de nombreux problèmes persistent, et un correctif est prévu pour les points suivants :

Sanctions d’abandon non prévues : certains joueurs recevait une pénalité s’ils quittaient le matchmaking au moment où le match était trouvé.

: certains joueurs recevait une pénalité s’ils quittaient le matchmaking au moment où le match était trouvé. Équipes incomplètes au début d’une partie classé : si un joueur quittait avant le début du match, il était possible de se retrouver en sous-effectif.

: si un joueur quittait avant le début du match, il était possible de se retrouver en sous-effectif. Plus de cohérences dans les destruction du décor : ils travaillent à ce que l’ensemble des gadgets soient cohérents dans l’interaction avec l’environnement. Un peu à l’image de ce qu’ils ont fait avec les projectiles.

Pour le reste, je vous invite à consulter la page dédiée.