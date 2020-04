Post Scriptum s’est doté aujourd’hui d’une mise à jour intitulée “Day of Days”. Celle-ci est assez conséquente et apporte notamment deux nouvelles cartes, Utah Beach et Sainte-Mère-Église, ainsi que le mode de jeu Invasion.

Toutefois, contrairement à ce qui avait été annoncé, le Chapitre 3 ne comporte pas la map Carentan, tandis que quelques véhicules seront aussi aux abonnés absents. En effet, les développeurs ont rencontré des problèmes techniques les empêchant de finaliser leur travail.

Pour l’occasion, Post Scriptum est en weekend gratuit du 23/04 au 26/04 et disponible à l’achat avec une ristourne de 25%.