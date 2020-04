The Persistence tentera de vous faire peur en VR à partir du 21 mai

On sait désormais quand nous pourrons mettre les mains sur The Peristence qui devrait débarquer sur Steam dès le 21 mai. Pour rappel, ce jeu en VR sorti à l’origine sur PS4, propose d’explorer un vaisseau rempli de monstres. Puisqu’il dispose d’une composante rogue-lite, chaque mort du joueur provoquera la réapparition de tous les ennemis ainsi qu’un réagencement des salles du vaisseau. À noter que deux autres joueurs peuvent vous rejoindre grâce à leurs smartphones pour vous aider en ouvrant des portes, piégeant des monstres, etc. Le héro pourra également améliorer sa santé, son équipement, etc.

La version PC de The Persistence sera aussi compatible VR (Oculus Rift, HTC Vive et Windows Mixed Reality). En revanche, il ne sera pas possible d’y jouer avec les contrôleurs à détection de mouvement, comme les Oculus Touch, et nécessitera un clavier/souris ou une manette.