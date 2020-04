Alors que son chapitre 6, Into The Jungle, se terminera le 29 avril, Battlefield V nous dévoile déjà ce qu’il a de prévu pour cet été. Et malheureusement, ce n’est pour l’instant pas très excitant. Dans un article publié sur le site d’E.A, les développeurs parlent d’une mise à jour contenant de nouvelles armes, de la monnaie in-game pour débloquer de l’équipement. Il est également fait mention d’événements se déroulant dans la joie et la bonne humeur où nous chercherons à vous réunir dans tous les titres Battlefield.

Surtout, l’article annonce que l’équipe va réaliser un gros travail sur l’anti-cheat. Les développeurs vous invitent d’ailleurs à signaler les joueurs que vous suspectez de tricher grâce aux outils déjà mis en place. Ils vous encouragent également à bien protéger votre compte afin qu’il ne tombe pas dans les mains d’un pirate.