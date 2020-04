Depuis l’annonce de Crysis Remastered, les rumeurs allaient bon train sur le contenu de cette édition. Si certains imaginaient qu’elle concernerait également Crysis Warhead, Crysis 2 et Crysis 3, il n’en sera rien en réalité. En effet, le site Inverse a contacté Crytek qui a démenti les bruits de couloir : Crysis Remastered ne comportera que le tout premier opus sans son extension – ni plus, ni moins. Les mauvaises langues pourraient dire que l’on n’y perd pas grand chose, mais nous n’en faisons, évidemment, pas partie.

On vous rappelle que Crysis Remastered, co-développé par Saber Interactive, sortira cet été sur PC, PS4, Xbox One et Switch.