Plus tôt dans la journée, on apprenait par la voix de SteamDB que le code source version 2017/2018 de Counter-Strike: Global Offensive et Team Fortress 2 était dans la nature. Les développeurs de CS:GO ont rapidement répondu que cela ne représentait aucun problème pour la sécurité des joueurs. Ils vont continuer à suivre la situation, au cas où. Du côté de Team Fortress 2, c’est un peu plus compliqué et pour l’instant Valve n’a pas communiqué officiellement.

En réalité, ce n’est pas le code source du jeu en entier qui est disponible, mais seulement une partie très ancienne. Il n’y a pour l’instant aucune preuve d’un éventuel risque même si les joueurs de TF2 sont dans la panique totale et invitent à ne plus du tout jouer en ligne. À l’heure où j’écris ces lignes, il persiste encore des doutes sur la présence de TF2 dans le leak…

We have reviewed the leaked code and believe it to be a reposting of a limited CS:GO engine code depot released to partners in late 2017, and originally leaked in 2018. From this review, we have not found any reason for players to be alarmed or avoid the current builds.

— CS:GO (@CSGO) April 22, 2020