C’est sur le compte Twitter officiel d’Infinity Ward que nous apprenons que plusieurs mesures sont mises en place pour combattre les cheaters sur Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Warzone. Ainsi, à partir de cette semaine les joueurs qui signalent une personne suspectée de tricher recevront une confirmation en jeu si le joueur est finalement banni. Plus étonnant, le matchmaking rassemblera les joueurs suspectés de tricher entre eux. Un spectacle probablement saisissant auquel on aimerait pouvoir assister. D’autres ressources sont également déployées au sein même des équipes du studio.

Enfin, le tweet précise qu’il devrait bientôt être possible de signaler un joueur suspecté de triche directement depuis la killcam.