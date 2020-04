Le chapitre 3 de Post Scriptum arrivera le 23 avril prochain, une sortie qui sera d’ailleurs marquée par un long week-end gratuit du 23 au 27 avril. Ce nouveau chapitre, en Normandie, apportera 3 nouvelles cartes mythiques : Utah Beach, Carentan et Sainte-Mère-Église, dont vous pouvez découvrir quelques images ci-dessous, et plus en détails sur le récent devblog. En plus de ces trois terrains de jeu, un nouveau mode, Invasion, fait son apparition. Plus ou moins similaire au mode offensive, à la différence qu’il est nécessaire de détruire des objectifs pour progresser. Il est expliqué dans une courte vidéo :