La prochaine mise à jour de Borderlands 3 apportera une amélioration du mode Chaos et un événement temporaire, du 23 avril au 4 juin, la revanche des cartels. Le nouveau mode Chaos sera synonyme de nombreuses améliorations. En effet, il sera maintenant possible de l’activer directement depuis le menu du système Echo sans devoir rejoindre le piédestal de Sanctuary-3. Enfin, 25 modificateurs de difficultés viennent s’ajouter qui permettront de drop jusqu’à 8 nouvelles armes légendaires. Préparez-vous donc à faire face à des sacs à PVs et à mourir en boucle dans ce qui semble être le purgatoire des amateurs de fast-FPS.

Concernant l’événement temporaire, il se présente sous la forme d’une nouvelle zone explorable, la Villa Ultraviolet, avec son lot de nouvelles saloperies à flinguer, de nouveaux défis ainsi qu’une tonne de connerie à collectionner.