S’il y a bien un point sur lequel Escape From Tarkov est difficilement défendable, c’est bien du côté de sa stabilité. Entre les problèmes à répétition rencontrés sur les serveurs (qui ne sont toujours pas corrigés après plusieurs mois), les déconnexions à foison et le fait que le jeu peine à atteindre 60 images par seconde sur certaines cartes, on aurait pu croire que Tarkov ne serait jamais qu’une maquette de jeu impossible à optimiser.

C’était sans compter un utilisateur de Reddit, qui a repéré une valeur manquante dans un des fichiers de configuration du jeu. Pour faire court, cela empêchait l’utilisation correcte de tous les threads du processeur, rendant au passage inutile l’option censée activer l’utilisation de tous les cœurs du CPU, ajoutée par les développeurs quelques mois plus tôt. L’information est remontée jusqu’à Battlestate, qui s’est empressé de déployer une mise à jour il y a quelques jours.

Pour bénéficier de cette modification, vous devez donc :

Désactiver l’option “Auto RAM cleaner” dans les options du jeu

Désactiver l’option “Use only physical cores” dans les options du jeu

Pour les joueurs chez Nvidia, passer l’optimisation threadée en “auto” (dans le panneau de contrôle Nvidia)

Jusqu’à 20 images par seconde peuvent être gagnées avec cette méthode. Pour avoir fait le test, je ne suis pas passé sous les 80 images par seconde sur la carte Reserve (contre 55-60 précédemment). Si vous ne voyez aucune différence, il est recommandé de vider les différents caches évoqués sur Reddit. Après tout ce temps, il est rassurant de voir que Battlestate sait s’inspirer de Bethesda, en laissant sa communauté s’occuper de l’optimisation de son jeu à sa place.