Nvidia vient d’annoncer qu’à partir du 24 avril prochain, les catalogues de Xbox Games Studios (Halo, Forza), Warner Bros (Batman), Codemasters (Dirt) et Klei Entertainment (Don’t Starve) quitteront le service de streaming GeForce Now. Pas de panique, pour compenser, de nouveaux jeux du catalogue d’Ubisoft viendront enrichir la plateforme. Alors, heureux ? Rappelons que GeForce Now avait déjà perdu successivement l’accès aux jeux de 2K, Bethesda ou encore Activision-Blizzard mais que d’autres acteurs, un peu moins avide d’argent, comme Epic Games, devrait bientôt arriver.