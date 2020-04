Depuis le 18 avril, la bande originale de Doom Eternal est disponible pour ceux qui ont précommandé la version collector. Notez qu’elle devrait arriver sur Spotify, iTunes, et compagnie dans les semaines à venir. Néanmoins, les joueurs ne sont pas heureux car ce n’est pas Mike Gordon qui a réalisé le mixage de ses propres compositions. Comme il l’indique sur Twitter, seulement quelques titres (Meathook, Command and Control) sont de sa main. À côté de ça, des rumeurs apparaissent sur le web, impossible de les vérifier, ce sont de simples captures d’écran, où Mike Gordon dit qu’il ne risque plus de travailler avec Bethesda :

On a vu mieux comme sources journalistiques. D’ailleurs, PCGamer a contacté Mike, qui n’a fait aucun commentaire dans ce sens. Certains journalistes partagent même un commentaire Youtube, qui date de janvier 2020, et qui n’a pas grand chose à voir dans l’affaire si ce n’est illustrer l’incompétence de la division marketing lors de la réalisation d’un trailer avec la musique de Mick Gordon. À croire que c’est trop compliqué de lire une date :