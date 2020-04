Suite à la dernière mise à jour de la roadmap de Star Citizen, les joueurs ne sont pas contents. Croyez-le ou non : le jeu est en retard ! Si l’alpha 3.9 devrait arriver incessamment sous peu, les choses sont un peu plus triste à moyen (4.0) et long terme (4.1/4.2). En effet, Cloud Imperium Games a annoncé que de nombreuses features seraient repoussées, parfois en les supprimant simplement de la feuille de route temporairement.

Le nouveau netcode ? Direction 4.1

Les nouvelles animations de mort ? Direction 4.1

Les primes PvP ? Supprimées pour le moment.

Les nouvelles zones d’atterrissages (Crusader/Orion) ? Supprimées pour le moment.

Et… les Citizenos ne sont pas heureux. Il suffit de faire un tour sur le forum ou sur Reddit. D’ailleurs, assez drôle, certains joueurs ont comparé la roadmap de la première version de la 3.9 avec ce qui devrait arriver dans les prochains jours :

Je vous propose une sélection des meilleurs commentaires. Petit conseil à CIG, vous devriez faire comme Squadron 42 : supprimer la roadmap ! Adieu vos problèmes.