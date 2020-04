Chaque semaine ou presque, je vous propose de faire un récapitulatif des FPS sortis dont personne ne parle et ne parlera pour leur offrir un peu de lumière grâce à la notoriété internationale de NoFrag.

Maverick, sorti le 13 avril. Page Steam.

Ne me demandez pas pourquoi, mais le jeu me fait beaucoup penser à Wolfenstein. Alors, il faut remplacer les nazis par des agents du SWAT sans aucune arme, et ajouter une réalisation très mauvaise avec des assets gratos.

A Siren’s Call, sorti le 13 avril. Page Steam.

Je crois que le développeur n’avait que la couleur rouge de disponible. Sinon, ça semble être l’exemple classique du jeu d’horreur à faible budget. Circulez, y’a rien à voir (littéralement).

Dragon Storm, sorti le 13 avril. Page Steam.

Vous êtes probablement trop jeune pour le savoir, mais avant, dans les années 1970-1980, les dragons existaient encore. Dragon Storm est un jeu qui raconte cette période d’extermination de masse par les chasseurs de dragons japonais. Mais apparemment, y’a aucun dragons dans le jeu, alors finalement, j’en sais rien.

Peekaboo Collection – 3 Tales of Horror, sorti le 14 avril. Page Steam.

On reste dans le thème du jeu d’horreur où la palette de couleurs se limite au rouge et noir. Attention à ne pas confondre avec la chanson de Jeanne Mas, mais dont les paroles s’appliquent au développement du jeu : “Si l’on m’avait conseillée, j’aurais commis moins d’erreurs, j’aurais su me rassurer, toutes les fois que j’ai eu peur” En rouge et noir 🎶

Cartonfall: Fortress – Defend Cardboard Castle, sorti le 16 avril. Page Steam.

Construisez votre fort avec des cartons, puis défendez-le contre des robots-poubelles. C’est tout mignon pour jouer avec votre enfant, celui que vous n’aimez pas vraiment, le petit accident d’un samedi soir trop arrosé il y a 7 ou 8 ans.

核能步枪 – NuclearRifle, sorti le 17 avril. Page Steam.

Des zombies.. On peut quand même noter le système de destruction. Assez rare dans ce genre de jeu.

Survival Africa, sorti le 17 avril. Page Steam.

Un battle royale qui doit évoluer vers une sorte de MMO en monde ouvert avec craft, survie et compagnie. Le jeu se déroule en Afrique du Sud.

VIY, sorti le 18 avril. Page steam.

Plutôt que d’écrire un petit texte, je vais directement vous copier/coller la description du développeur :

“Vyi est un jeu de tir d’horreur à la première personne. Le jeu se déroule sur une immense carteavec beaucoup de colonies et la présence de lieux secrets, qui ont beaucoup de choses utiles pour simplifier le passage du jeu. Collectez des armes, de l’équipement pour eux et divers articles pour terminer la mission. La tâche principale du jeu est de passer 3 nuits dans l’église pour effectuer l’exorcisme.”