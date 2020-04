Les développeurs de MechWarrior 5 avaient prévus de sortir en avril un DLC contenant un nouveau mode carrière. Les idées géniales à implémenter s’accumulant, la sortie fut ensuite décalée à juin. Aujourd’hui, les événements liés au covid-19 font que ce DLC ne sortira pas durant la première moitié de cette année. Cependant, cela n’empêche pas le studio de dévoiler une partie de ce sur quoi ils travaillent. Heroes of the Inner Sphere devrait ainsi apporter de nouvelles missions, sept nouveaux héros accompagnés de leurs Mechs, des armes, de l’équipement et une carte plus grande avec de nouvelles warzones. Le mode carrière, plus énigmatique, devrait vous laisser choisir entre plusieurs chemins. Par exemple une vie de war dog ou bien chasseur de trésor.

Les développeurs n’ont pour l’instant aucune date précise à communiquer mais reviendront avec plus de détails à l’approche de l’été.