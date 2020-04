Depuis la fin d’année dernière, nous savons que les développeurs de Subnautica: Below Zero n’étaient pas satisfaits de la première itération de leur scénario. Après le départ du scénariste initial, celui ci a été remplacé par Jill Murray ayant officié sur Tomb Raider ou Assassin’s Creed. C’était l’occasion pour le studio de revoir depuis zéro l’histoire de Subnautica: Below Zero. Nous devrions bientôt en avoir un avant goût avec la prochaine mise à jour.

Dans un article publié sur le site officiel du jeu, Jill Murray fait le point et nous explique un peu où il en est. Contrairement au premier titre de la saga, où on incarnait un personnage mué avec un scénario en grande partie disséminé sur la carte, Subnautica: Below Zero est plus linéaire avec notamment Robin, une héroïne douée de la parole. Pour Jill Murray il faut donc concilier cette linéarité avec la liberté laissée aux joueurs de parcourir le jeu dans l’ordre qu’ils souhaitent. Pour cela, il va continuer de s’appuyer sur ce qui a déjà été fait en gardant la plupart des personnages et en leur ajoutant de la profondeur. À force de débats et de discussions avec les développeurs, il esquisse un aperçu de l’histoire et imagine comment le récit pourrait être éparpillé dans les différentes zones. Ce qui donne ce genre de diagramme incompréhensible :

Nous apprenons au passage que la prochaine mise à jour sera l’occasion de découvrir une nouvelle cinématique d’introduction ainsi que les nouvelles voix de Robin et Sam. D’autres articles à paraître reviendront sur l’écriture de l’histoire en elle-même et sur l’impact du covid-19 sur le développement du jeu.