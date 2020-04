Depuis la dernière mise à jour, le Desert Eagle était devenu extrêmement précis lors des sauts. Il était devenu l’arme la plus précise de CS:GO une fois en l’air, ce qui n’était pas sans rappeler le scout de la grande époque. Malheureusement, la fête est terminé : Valve vient de corriger cela dans un nouveau patch. Dans la foulée, vous avez aussi le droit à des arènes 1vs1 en mode Wingman sur Vertigo et Train pour warmup tranquillement dans son coin. De nombreuses modifications du côté des cartes : Anubis, Chlorine, Train, Jungle et Vertigo. Les changements les plus importants concernent Vertigo du côté du bombsite B. Les détails sont visibles sur le changelog.

Today we're shipping a number of updates:

-We're testing 1v1 Warmup arenas which replace current Warmup. These are available now in Wingman on Train and Vertigo.

-Added a new setting, "Show Player Crosshairs", which allows you to see (and use) a player's crosshair. pic.twitter.com/7iprEsE0Fi

— CS:GO (@CSGO) April 17, 2020