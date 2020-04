Riot Games, qui d’après le site bloomberg aurait déjà négocié avec plus de 100 organisateurs d’événements e-sport, a récemment mis au clair les conditions pour organiser des tournois de Valorant. Et dans la partie concernant la diffusion de matchs, il est stipulé qu’il faut bien avoir décoché l’option “Show Blood”. Si cela peut tout d’abord paraître étonnant — après tout, CS:GO très pratiqué en e-sport, laisse des traces de sangs partout sur les murs pour notre plus grand plaisir — en réalité certains organisateurs souhaitent en finir avec l’amalgame “jeux vidéo = violence”. C’est en tout cas la raison pour laquelle le boss des équipes Fnatic demandait déjà des jeux dépourvus de sang et avec des personnages moins humanoïdes à l’annonce de Valorant :

I have so much hope for this game.

But please @riotgames lets make sure we have NO blood and make characters not so humanoid, so we can stop the 'violence in video games' meme once & for all.

FPS deserves to have one global game like LoL which is relevant in every market. https://t.co/RyBKnrzxbo

