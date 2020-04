Witching Tower: Heroes : hordes de squelettes vs perceuse à partir du 29 avril

Aussi générique qu’un monde ouvert façon Ubisoft, voici les jeux de combats en VR qui pullulent depuis plusieurs mois. Witching Tower: Heroes proposera ainsi en accès anticipé dès le 29 avril des combats en arènes contre des hordes de squelettes et autres monstruosités quelconques. Pour les éradiquer, vous aurez à votre disposition des armes de mêlée, des armes à feu, des sorts mais surtout : une perceuse !

D’après les développeurs, le jeu devrait rester en accès anticipé encore 6 à 12 mois. À noter que le précédent titre du studio, The Witching Tower sorti en octobre 2018, semblait plus étoffé avec énigmes et compagnie.

Encore aucun prix annoncé. Witching Tower: Heroes sera compatible Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift et Windows Mixed Reality. Vous pourrez y jouer en téléportation ou free locomotion.