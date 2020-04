Après avoir introduit le 7 avril un système de rotation des cartes qui permettait de choisir entre Canyon des Rois et Bord du Monde, les développeurs d’Apex Legends annoncent sur Twitter qu’ils retirent la version nocturne de Canyon des Rois. La version normale quant à elle est aussi rendue moins disponible. Le but est de donner la possibilité aux joueurs de passer plus de temps sur Bord du Monde et sa quête temporaire Bloodhound Town Takeover arrivée pendant la saison 4. Cette dernière se termine en effet le 21 avril. Canyon des Rois restent, quoi qu’il arrive, toujours disponible en mode ranked.

Plus brièvement, un joueur a découvert un nouvel easter egg sur la carte Bord du Monde. Prenant la forme d’une sorte de smartphone, il y est indiqué :

More Sub-Level Rooms_

Connections ?

Where ? Ground Level

Entry – Singh Labs

Singh Labs se trouvant sur la carte Canyon des Rois, il pourrait peut-être s’agir d’une extension de cette carte. Ou juste du lore inintéressant !