Pistol Whip: Dark Skies, une nouvelle scène inspirée de Ninja Gaiden

Après Akuma en février inspirée de Ghost in The Shell et Full Throttle en mars inspirée de Mad Max, Pistol Whip se dote d’une troisième nouvelle scène. Située dans un dirigeable dieselpunk et intitulée Dark Skies, cette mise à jour gratuite trouve son inspiration dans Ninja Gaiden, Rocketeer ou encore The Fist Avenger. Elle s’accompagne de trois nouveaux modèles de pistolets, de nouvelles animations pour les morts des ennemis et autres corrections.

À noter qu’il s’agit de l’avant-dernière mise à jour mensuelle. Les développeurs précisent en effet qu’ils entrent dans une roadmap à plus long terme. Ils continueront cependant d’ajouter des scènes et de peaufiner le jeu.