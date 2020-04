Et voilà ! La mise à jour Wastelanders pour Fallout 76 est disponible depuis hier. Pour l’occasion, le jeu arrive aussi sur Steam. Il n’est toujours pas free-to-play, et Bethesda essaie d’en tirer 39,99€. Dans le kamasutra, on appelle ça une Todd Howards : c’est quand vous faites semblant d’avoir terminé votre petite affaire, pour finalement, surprendre à nouveau votre partenaire.

On a eu l’occasion de vous présenter à plusieurs reprises ce qu’elle apporte : PNJs, factions, compagnons… Pour vous rafraîchir la mémoire, je vous propose de (re)découvrir le trailer :

Oups, mauvais lien.