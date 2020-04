La saison 3 de Call of Duty: Modern Warfare a débuté la semaine dernière et Activision fait aujourd’hui le point sur les nouveautés et les événements à venir. Tout d’abord, une variante de Warzone, le battle royale de ce COD, intitulée Scopes and Scatter Guns, qui limite les armes au fusil sniper et fusil à pompe. D’après l’article, il semblerait que ça ne soit disponible que pour le mode à escouades de trois joueurs.

Le multijoueur classique de Call of Duty: Modern Warfare voit lui le retour du mode Drop Zone. Pour rappel, il s’agit ici de capturer et tenir une position. En restant dans la zone, les joueurs gagnent des points. Les killstreaks ne peuvent être remportés que via des colis largués continuellement tant que la zone est contrôlée. Plus d’informations ici.

Une nouvelle playlist de carte met également à l’honneur Talsik Backlot, Aniyah Incursion et Hovec Sawmill. À noter que du 17 au 20 avril aura lieu un événement Double Weapon XP et Double XP.

