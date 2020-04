La chaîne Xbox a publié une vidéo de plus d’une vingtaine de minutes de gameplay en solo pour Grounded, le prochain jeu Obsidian (Outer Worlds, Fallout: New Vegas) édité par Microsoft. L’occasion d’y découvrir le fonctionnement du système de construction ou de la collecte de ressources :

Pour rappel, Grounded est un jeu de survie dans lequel les joueurs sont réduits à la taille d’insectes et explorent un jardin en affrontant les différentes menaces que l’on peut y trouver. Pour être honnête, au-delà de son background original, plus les vidéos le dévoilent plus il est difficile d’y trouver le moindre intérêt face à l’offre pléthorique de jeux du même genre.

Grounded devrait arriver le 28 juillet en accès anticipé sur Steam et Microsoft Store. Notez qu’il sera disponible sur Xbox Game Pass, aussi bien sur Xbox que sur PC.