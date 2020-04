Sorti en 2018 en Free-To-Play, Midair essayait volontairement de singer la série Tribes, ces FPS multijoueurs compétitifs basés sur la maîtrise de la glisse et du jetpack. Malheureusement, le succès ne fut pas au rendez-vous et les développeurs claquèrent la porte. La communauté du jeu, y décelant un certain potentiel, a décidé de prendre les choses en main et de développer bénévolement une nouvelle version, Midair: Community Edition. Celle-ci restera Free-To-Play et se focalisera sur le mode capture de drapeau en 5 contre 5, en plus d’apporter un certain nombre d’améliorations : visuels retravaillés pour être moins cartoons, nouveaux modèles d’armures, d’armes et de personnages, mise à jour du moteur, nouvelle interface, système de stats intégré, épuration des modes de jeu…

Les nostalgiques de Tribes pourront découvrir ci-dessous une bande-annonce présentant la bêta fermée de Midair: Community Edition. Si vous êtes intéressés, vous pouvez tenter d’y participer en vous inscrivant sur le site officiel.

La page Steam du jeu est d’ores et déjà en ligne et annonce une date de sortie en accès anticipé prévue au 2 septembre. Après cette date, le développement devrait durer un an avant que le projet ne soit finalisé.