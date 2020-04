Mesdames et messieurs, attention. L’expérience que vous êtes sur le point de vivre pourrait s’avérer des plus traumatisantes. Aussi, les enfants et les personnes les plus fragiles doivent s’éloigner dès à présent de cet article pour aller regarder des images de licornes et d’arcs-en-ciel. Maintenant que c’est fait, vous pouvez regarder ci-dessous la bande-annonce de An Evil Existence, un survival-horror à la première personne soutenu par [email protected] – la branche indé de Microsoft. Un voyage dans l’horreur véritable, mais pas celle que vous croyez :

Voilà qui ferait trembler l’échine du plus courageux des hommes : visuels datant de 2006, modèles probablement tirés d’un assets store, animations pathétiques pour personnages arthritiques, membres qui passent à travers les décors, framerate totalement à la ramasse et même des gunfights dignes de notre chronique hebdomadaire.

Soyez toutefois rassurés car, pour le moment, An Evil Existence ne doit sortir cet automne que sur Xbox One… Mais un logo Windows 10 qui fait froid dans le dos apparaît tout de même sur le (terrible) site officiel.