Annoncé en 2012 et ayant déjà changé trois fois de studio (Yager Developments en 2012, Sumo Digital en 2016 et Dambuster Studios l’année dernière), Dead Island 2 se fait toujours attendre. Il se rappelle aujourd’hui à nous avec une annonce de recrutement postée sur le site du développeur et faisant explicitement référence à la suite de Dead Island. Dambuster Studios est ainsi à la recherche d’un nouveau directeur artistique. Si c’est dans vos cordes, n’hésitez pas à postuler.

En novembre 2019 le patron de Koch Media, qui détient Dambuster Studio, faisait le point et déclarait :