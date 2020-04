Comme prévu, Boneworks vient de déployer sa mise à jour 1.4, qui apporte 3 nouvelles cartes “bac à sable” : Chamber, HandgunBox et Tuscany. La seconde renferme un time trial en combat rapproché, qui permettra de mettre à l’honneur le P350, un nouveau pistolet. Au passage, Boneworks apporte quelques changements sur son moteur physique qui devraient rendre l’escalade et le corps-à-corps plus agréable et moins “approximatif”. Bref, rien de bien intéressant, sauf si jouer encore et toujours avec la physique du titre dans de petites cartes est votre passion. Le changelog complet est visible à cette adresse.