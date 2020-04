Dans une nouvelle note de développement, les petits gars de chez Hell Let Loose annoncent qu’Utah Beach va recevoir quelques modifications. Disponible depuis presque un an, elle mérite maintenant un petit coup de pinceau : l’éclairage et certaines textures vont être retravaillés. Selon les développeurs (et les joueurs), l’un des problèmes majeurs était le manque de couverture. Dans cette nouvelle version, plus de 2000 objets seront ajoutés pour changer ce sentiment, et permettre aux troufions de progresser sans avoir l’impression d’être sous une pluie de plomb constante sans possibilité de s’en protéger un minimum.

Un gros travail devrait être aussi réalisé sur l’optimisation. Utah Beach 2.0, dont vous pouvez découvrir quelques images ci-dessous, sera disponible dans la mise à jour #6, prévue pour sortir ce mois-ci et qui s’accompagnera aussi de nouveaux véhicules, d’une refonte de la balistique et d’une nouvelle carte, Hill 400.

PS : rhytidectomie = lifting