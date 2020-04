Metamorphosis, un nouveau FPS inspiré de La Métamorphose de Kafka

Après Grounded par Obsidian qui nous propose jouer des enfants miniaturisés dans un jardin, incarnez cette fois un insecte dans Metamorphosis. Peut-être à cause de son inspiration littéraire directe — La Métamorphose de Franz Kafka, qu’on vous recommande chaudement — le jeu semble plus proche du walking-simulator. La fiche Steam précise néanmoins que vous aurez aussi à faire à des phases de parkour, de plateforme et des énigmes. A peu près tout ce que déteste la rédaction !

Nous n’avons pas vraiment davantage d’informations pour l’instant, ni de date de sortie plus précise que “2020”. À titre personnel, je trouve la direction artistique peut-être encore trop mignonne pour du Kafka. On dirait juste un remake de de_rats.

On terminera sur cette question existentielle : 2020, année de la miniaturisation ?