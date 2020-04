Un nouveau trailer pour Fallout 76: Wastelanders

Vous pouvez découvrir ci-dessus un trailer pour la mise à jour Wastelanders de Fallout 76, le grand sketch multijoueur de Bethesda (1, 2 ,3, etc). Si la vidéo se focalise sur l’un des gros ajouts de l’extension, les personnages non-joueurs, Wastelanders apportera de nombreuses autres améliorations au FPRPG : des dialogues à choix multiples utilisant les stats du personnage, un système de zones instanciées permettant d’effectuer des choix majeurs influant sur l’histoire sans se faire déranger par d’autres joueurs, la possibilité de rejoindre deux factions (les colons et les pillards), de nouvelles armes et armures, ennemis inédits…

Cette mise à jour suffira-t-elle pour transformer Fallout 76 en bon jeu ? Qui, dans la rédaction, sera assez courageux pour vous proposer un test ? Réponses le 14 avril, date de sortie de la mise à jour gratuite Wastelanders.

En attendant, vous pouvez profiter de ce chara-design de grande qualité :